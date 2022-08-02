Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'deki Y.Ç.'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi yakınlarında Y.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Y.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. ve arkadaşı O.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Y.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kayseri Trafik Trafik Kazası
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