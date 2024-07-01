Kayseri'deki taciz olayının ardından şüpheli güvenlik güçlerine teslim edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki olayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, Suriye uyruklu I.A'nın akrabası olan Suriye uyruklu bir kız çocuğunu taciz etmesinin ardından çevredeki vatandaşlardan tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olayın ardından yasa dışı hareket ederek, Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar veren 67 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır" dedi.

"Türkiye bir hukuk devletidir"

Yerlikaya konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.



Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez.



İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."