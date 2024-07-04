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Türkiye
AA 04.07.2024 21:28

Kayseri'deki provokasyonla ilgili paylaşım ve gösterilere ilişkin 10 tutuklama

İstanbul'da, Kayseri'deki provokasyonla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen 4 şüpheli ile izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'deki provokasyonla ilgili paylaşım ve gösterilere ilişkin 10 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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