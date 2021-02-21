Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Argıncık Mahallesi 211. Sokak'ta ikamet eden Nurten ve Eyüp Dursun ile Fatih Şah ve Hatice İbrahimova, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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