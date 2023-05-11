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Türkiye
İHA 11.05.2023 21:14

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tüfek ve tabanca ile ateş açılması sonucunda M.D. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

Ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ateş açan şahıslar da araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

M.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis de olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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