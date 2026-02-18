Hafif Yağmurlu 5.2ºC Ankara
İHA 18.02.2026 06:54

Kayseri’de şiddetli rüzgar binanın duvarını yıktı

Kayseri’de kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın duvarı yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, binanın altında bulunan bir dükkanın camları ve park halindeki bir araç zarar gördü.

Kayseri’de şiddetli rüzgar binanın duvarını yıktı

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgar, kent genelinde etkili oldu.

Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katının duvarı rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle duvar yıkılırken, yol araç trafiğine kapandı.

Molozlar binanın altında bulunan bir dükkanın camlarına ve park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de oluşabilecek olumsuzluklar için binada inceleme yaptı. Molozların temizlenmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Öte yandan, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi’nde de bir ağaç rüzgara dayanamayarak, devrildi.

Ekipler yolu kapatan ağaç kaldırılana kadar şerit çekerek, yolu trafiğe kapattı. Ağacın kaldırılmasıyla yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

