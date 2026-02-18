Sağanak Yağışlı 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 18.02.2026 06:39

Fırtına BUDO seferlerini durdurdu

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fırtına BUDO seferlerini durdurdu

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bugün (Perşembe) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)– İstanbul (Kabataş),09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Bursa Fırtına
Sıradaki Haber
Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 22 kişiyi hastanelik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:06
Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 22 kişiyi hastanelik etti
04:14
Çanakkale'de sağanak: Kepez Çayı taştı, Sarıçay'ın debisi yükseldi
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
02:26
ABD'li teknoloji devleri Nvidia ile Meta'dan stratejik ortaklık
00:55
Kurtulmuş: 'Türkiye modeli' adını vereceğimiz bir model, bütün dünyaya örnek olacaktır
00:53
İsrailli aktivistlerden, Tel Aviv'deki silah fuarında Gazze protestosu
Gazze'de ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Gazze'de ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ