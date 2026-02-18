Fırtına BUDO seferlerini durdurdu

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bugün (Perşembe) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)– İstanbul (Kabataş),09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.