Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sanayi sitesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de çadır ve branda üretimi yapan sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı.
Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
10 dükkan ve 3 tırın kullanılamaz hale geldiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kayseri
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