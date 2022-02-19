Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

10 dükkan ve 3 tırın kullanılamaz hale geldiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.