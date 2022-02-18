Afyonkarahisar'da Fadime Demirbaş ile 5 çocuğunun yaşadığı binanın üçüncü katındaki kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangında anne Demirbaş 5 çocuğunu evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Demirbaş, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.