Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da ahşap evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da Fadime Demirbaş ile 5 çocuğunun yaşadığı binanın üçüncü katındaki kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangında anne Demirbaş 5 çocuğunu evden çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Demirbaş, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Afyonkarahisar İtfaiye Yangın
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