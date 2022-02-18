Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.
Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 18, 2022
Antalya'nın Doğusunda Kısa Süreli Kuvvetli Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik@AntalyaValilik @ANTALYABB pic.twitter.com/NnYBQHAiqC
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Antalya Fırtına Sağanak
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