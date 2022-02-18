Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.