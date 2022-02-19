Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde İBB'ye ait yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Çankırı Trafik Trafik Kazası İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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