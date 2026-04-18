İHA 18.04.2026 09:10

Kayseri'de polisten kaçan alkollü sürücüye 515 bin lira ceza kesildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 2,33 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 515 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de polisten kaçan alkollü sürücüye 515 bin lira ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Ç. (41) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başlayan şüpheli, yaşanan kovalamaca neticesinde Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak'ta durduruldu.

Bölgeye sevk edilen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü M.Ç'nin 2,33 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından sürücüye, "dur ihtarına uymamak", "ikinci kez alkollü araç kullanmak", "ters yönde ilerlemek", "kırmızı ışık ihlali" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından toplam 515 bin lira idari para cezası kesildi.

Hakkında "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan M.Ç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan şüphelinin, polis otosunun arka kısmına binmek istememesi ve ön yolcu koltuğunda seyahat etmek için direnmesi dikkati çekti.

