AA 18.04.2026 08:15

Estetikle yüzünü değiştiren cinayet zanlısı yakalandı

Ankara'da 2010 yılında işlenen bir cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla 7 yıldır Gürcistan'da firari olan Barış Mirza, estetik operasyonlarla yüzünü değiştirip kardeşinin kimliğiyle Türkiye'ye giriş yapınca Ankara polisinin titiz takibiyle yakalanarak tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekipleri, 29 Ekim 2010'da Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 28 kurşunla taranan otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak Gürcistan'da yaşadığı tespit edilen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisini aldı.

Ekipler, Mirza'nın ameliyat ile yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiğini, kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Ekiplerin titizlik çalışması sonucu gözaltına alınan Mirza'nın, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra saç ekimi yaptırdığı, yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği ve kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye girişinin ardından kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

