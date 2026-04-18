AA 18.04.2026 07:55

Hatay'da fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Hatay'da fırtına nedeniyle 7 tekne alabora oldu, bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Hatay'da fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekne alabora oldu, 2 ilçedeki bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik telleri koptu.

Hatay'da fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İskenderun Ziraat Parkı mevkisinde seyir halindeki motosikletin üzerine fırtınadan dolayı ağaç devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Hatay'da fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Belediye personeli devrilen ağaç ve uçan çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Hatay'da fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Dörtyol ve Payas ilçelerinde de etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar oluştu.

Hatay'da fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Öte yandan Yayladağı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

