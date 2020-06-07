Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kayseri-Ankara kara yolunda Abdurrahman D. idaresindeki 38 ADP 718 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otobüs firmasına ait 19 KR 006 plakalı otobüse arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil ve otobüste bulunan 9 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: kayseri trafik Kazası otomobil otobüsSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 02:51
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