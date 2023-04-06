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Türkiye
AA 06.04.2023 03:23

Kayseri'de otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kayseri'de otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı
[Fotograf: İHA]

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak, Hayri Ay ve Hilmi Eymen Dinleyici yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu belirlendi.

Öte yandan kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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