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Türkiye
AA 05.04.2023 23:25

Bakan Ersoy depremzedelerle iftar programında buluştu

Bakan Ersoy, depremlerin en fazla etkilediği illerden olan Malatya'da yaklaşık 80 bin konut ihtiyacının olduğunu, bunlardan 11 binden fazlasının temelinin atıldığını, 1 ay içerisinde de kalanlarının temellerinin atılacağını söyledi.

Bakan Ersoy depremzedelerle iftar programında buluştu
[Fotograf: AA]

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Akçadağ ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk milletinin dünyada yardımseverliğiyle bilindiğini dile getirdi.

Her ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir ihtiyaç duyulduğunda bütün şehirlerin yardıma koştuğunu, bu depremde de bunun en güzel örneklerinin görüldüğünü vurgulayan Ersoy, "Bundan önceki afetlerde nasıl Malatyalı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimizin imdadına yetiştilerse Malatyamızın ihtiyacı için bütün şehirlerimiz seferber oldu." diye konuştu.

Bakan Ersoy depremzedelerle iftar programında buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ilk saatinden itibaren bakanları farklı deprem bölgelerinde koordinatör bakan olarak tayin ettiğini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Ben de Malatya'ya tayin edildim biliyorsunuz ve ilk günden itibaren bu afetle sizlerle birlikte mücadele ediyoruz. Diğer bakanlarımız da kendi bakanlıklarıyla ilgili görevleri neticesinde ihtiyaç duyulan noktalarda ilimizi ziyaret ediyorlar. İhtiyaçlarımızı hızlı bir şekilde gidermek istiyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar, öncelikli olarak hedefimiz bayrama kadar geçici konutlarınızı yani konteyner kentlerin tamamlanması.

Bakan Ersoy depremzedelerle iftar programında buluştu

Yaklaşık 80 bin civarında konut ihtiyacı var burada, yeniden yapılacak devlet tarafından... Onların da temel atmaları başladı. Şu anda 11 binden fazlasının temeli atıldı. İnşallah hızlı şekilde 1 ay gibi kısa sürede kalanların da temellerini atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde bu konutları da tamamlayıp sizlere hak sahiplerine teslim etmiş olacağız."

Ersoy, depremin en baştan beri gösterilen metanet, sabır ve birliktelikten dolayı depremzedelere şükranlarını sunarak, "Siz bizi daha çok motive ediyorsunuz biz sizi motive etmemiz gerekirken siz bizi daha çok motive ediyorsunuz tüm ülkeyi motive ediyorsunuz. Tüm dünyaya gösteriyorsunuz. Türk halkı ihtiyaç olduğunda, zorunluluk olduğunda nasıl kenetleniyor, nasıl birleşiyor, nasıl omuz omuza veriyor bütün yüklerin altından kalkıyor dünyaya örnek bir birliktelik sergiliyoruz. O yüzden sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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