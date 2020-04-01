Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de karantina altında olan kişi hastaneden kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hastanede bulunan bir kişi hastaneden kaçtı. Kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.
Harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: kayseri koronavirüs covid-19 karantina hastaneSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 02:28
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