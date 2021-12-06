Erciyes Kongre Merkezinde düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Üsküdar Musiki Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Amir Ateş, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin ve Talas’ın güzelliklerini şiir ve musiki ile anlatmak, nitelikli eserleri de teşvik etmek üzere bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

Yalçın, “Salgın döneminde evlere kapanmayı bir fırsata dönüştürelim diye Amir Hoca’mla istişare ettik. Yarışmayı şubat ayında ilan ettik, temmuzda bitirdik. Çok güzel bir tablo çıktı. 72 eserin katıldığı yarışmada 3 derece, 9 da mansiyon ödüle layık görüldü. Seçkin jürimiz katılımın artmasında da referans oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, böyle bir programı hazırladıkları için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Bize güzel bir an yaşattıkları için başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gönlümüzü dinlendireceğimiz, huzur bulacağımız, sürur içerisinde olacağımız bir gecede sözlerimi daha fazla uzatmadan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra protokol tarafından yarışmada “Talas’ı Seveceksin” isimli bestesiyle birinciliği elde eden Bahadır Sevik’e, “Kayseri Nicedir” ile ikinciliği alan Osman Ergen’e ve “Kayserim Dağlarıyla Yaylalarıyla” üçüncülüğü kazanan Burhan Atik ile 9 eser sahibine mansiyon ödülü verildi.

Törende ünlü isimler de sahne aldı

Ödüllerin verilişinin ardından Türk Müziği’nin güçlü seslerinden Zekai Tunca ve Amir Ateş’in yanı sıra Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal, ödül alan eserleri seslendirdi. Ayrıca sanatçılar sevilen şarkıları da okudu.

Ünlü sanatçı Zekai Tunca, Türk Musikisinin TRT dışında korolarda ve böyle yarışmalarda yaşadığını belirterek, “Ben de böyle bir yarışmada jüri üyesi olduğum için mutluyum. Bana bu onuru bahşeden belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bestekar Alaeddin Pakyüz de bu güzel gecenin mimarının Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın olduğunu kaydederek kendisine teşekkür etti.

Programın sunuculuğunu TRT Spikeri Ayfer Durak’ın yaptığı geceye katılanlar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.