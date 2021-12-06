Samsun Canik'te arkadaşlarının bulunduğu restorana giden Tekin K., kendisini takip eden ve aralarında husumet olduğu öğrenilen O.B., U.A. ile R.S.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırıdan kurtulmak için restorana giren Tekin K.'nin arkasından gelen şüpheli, tüfeklerle peş peşe ateş etmeye devam etti.

İşletmede bulunanlar panik yaşarken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı.





Tekin K. ağır yaralandı

Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Tekin K., yaralandı.

Kanlar içinde kalıp, kendi imkanıyla özel hastaneye giden Tekin K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Tekin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.