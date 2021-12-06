Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Denizli'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Denizli FETÖ Terörle Mücadele
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