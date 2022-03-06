Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri’de iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan bazıları, dükkanların camını kırıp etraftaki bahçe duvarlarını yıkarak havaya ateş etti.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kavgada taraflar ayrıldı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan polis, taraflardan bazılarını güvenlik amacıyla evlerinden tahliye etti.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de istinat duvarı çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz