Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızı bina sakinleri yakaladı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de hırsızlık yapan bir kişi vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Alpaslan Mahallesi Emrah Sokak'taki bir sitenin sakinleri, binalarının bodrum katından gelen sesleri duyunca harekete geçti.
Bodrum kata inen vatandaşlar, burada bir kişi olduğunu fark ederek şüpheliyi yakaladı.
İhbar üzerine binaya gelen polis ekipleri, bir arkadaşını aradığını ve onu bulmak için binaya girdiğini öne süren hırsızlık şüphelisi İ.K'yi gözaltına aldı.
Üzerinden tornavida çıkan şüphelinin daha önce de hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.
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