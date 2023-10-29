Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi

Erkilet Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler diktikleri fidanları Cumhuriyet'in 100. yılına armağan etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Gençlerle 100 fidan diktiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Millet bahçesine diktiğimiz bu ağaçlar, inşallah huzur içerisinde yaşayacağımız bu cennet vatanda hem kalıcı olacaklar hem de Cumhuriyet'imizle birlikte büyüyecekler. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bu coğrafyayı bizlere vatan kılan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve bütün geçmişlerimize şükranlarımı sunuyorum."

Çolakbayrakdar, ayrıca millet bahçesi gibi projelerle Cumhuriyet'in 100. yılına katkı sağladıklarını aktardı.