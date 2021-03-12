Kayseri Yamula Barajı Gölü kıyısındaki Taşhan Bölgesi’nde 4 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında geçen yıl çok önemli bir bulguya rastlandı.

Çalışmalarda, fillerin atası olarak bilinen ve “Choerolophodon Pentelic” türüne ait, milyonlarca yıl öncesine ait fil kafatası fosili bulundu.

Yurt dışından gelen bilim insanları inceleme yaptı

Laboratuvara alınan kafatası üzerinde yapılan incelemelere yurt dışından gelen bilim insanları da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

İncelemeler sonucunda, kafatası fosilinin bozulmadan bugüne ulaşan nadide bir tür olduğu ve çağdaşları içinde de en büyük kütleye sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu özellikleri nedeniyle fosilin dünya literatürüne gireceği açıklandı.

Fosiller müzede sergilenecek

Fil kafatası ve kazıda bulunan diğer fosiller, Paleontoloji Müzesi’nde sergilenecek.

Ayrıca yurt dışından gelen bilim insanlarının fosil hakkında makale de yazacağı öğrenildi.