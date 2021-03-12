Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY’ye ilişkin davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet O. ile avukatı katıldı. Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı savunan Ahmet O., ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanık Ahmet O'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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