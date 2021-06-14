Mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı Dr. E.K., hastanenin arkasındaki caddede peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine E.K, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı M.G, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, doktor E.K'yi hastanede ziyaret etti, ardından olayın gerçekleştiği bölgede emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

"Doktorumuzun durumu iyi"

Yaralı doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Vali Günaydın, "Zanlının sorgusu devam ediyor. Sorgudan sonra daha net açıklamalar yapılabilir. Olayın nedeni hakkında şu anda bir açıklama yapmak doğru değil, arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Biraz sonra doktorumuzu Kayseri Şehir Hastanesi ya da Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesine nakledeceğiz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre durumu gayet iyi. Ben de kendisiyle görüştüm. Sağlık çalışanlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine geçmiş olsun diyorum. Şahıs elimizde, sorgusu devam ediyor. Daha detaylı açıklama sonra yapılacak" açıklamasını yaptı.

Yaralı doktor E.K, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

"Şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız"

Sosyal medya hesabından yaralı doktorun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" dedi.