Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 bin şüpheliye adli işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 78 ilde 4 bin 179 kişiye adli işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiği duyurdu.
EGM'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle denildi:
"Operasyonlarda, 78 ilde 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 343 kilogram eroin, 181 kilogram esrar, 24 kilogram bonzai, 44 kilogram metamfetamin, 518 kök kenevir, 1 milyon 750 bin sentetik ecza, 19 bin ecstasy, 67 tabanca/tüfek ve 102 bin 555 lira ele geçirildiği kaydedildi."
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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