Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiği duyurdu.

EGM'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

"Operasyonlarda, 78 ilde 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 343 kilogram eroin, 181 kilogram esrar, 24 kilogram bonzai, 44 kilogram metamfetamin, 518 kök kenevir, 1 milyon 750 bin sentetik ecza, 19 bin ecstasy, 67 tabanca/tüfek ve 102 bin 555 lira ele geçirildiği kaydedildi."