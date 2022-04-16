Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de apartman yangını: 7 kişi hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dumandan etkilenen 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Gökkent Mahallesi 1833. Sokak'ta 9 katlı bir apartmanın 5. katında merdiven boşluğuna konulan evsel malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın çıktığı sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen 7 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Haberler
- 15:31
- 15:14
- 15:10
- 15:27
- 14:58
Sıradaki Haber
Bir aile daha evlat nöbetinde: 283'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz