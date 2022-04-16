Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir aile daha evlat nöbetinde: 283'e yükseldi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı. HDP il binası önündeki nöbete katılan aile sayısı 283'e yükseldi.
Diyarbakır Anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Yıllardır haber alamadıkları çocuklarını hasretle bekliyorlar.
HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Anne Seniha Kurt oğlu Şeyhmuz için oturma eylemi başlattı. Acılı anne 18 yaşındayken kaçırılan oğlundan 7 yıldır haber alamıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Oturma eylemine katılan aile sayısı 283'e yükseldi.
Evlat nöbetindeki diğer aileler de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
Oturma eyleminde şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu.
Etiketler: Diyarbakır HDP
Son Haberler
- 13:49
- 13:36
- 13:10
- 12:51
- 12:48
Sıradaki Haber
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz