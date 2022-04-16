Geçen haftalarda da doğu illerinde görülen toz taşınımı bu sefer de batı ve iç kesimlerde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da bekleniyor.

Irak'ta kum fırtınası 4 can aldı, 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Geçen hafta Irak'ın birçok bölgesinde de yoğun kum fırtınası etkili olmuş, Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açmış, Kerkük'te ise 90 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.

"Astımı, bronşiti ve KOAH'ı olanlar dikkat"

Prof. Dr. Bülent Şekerel, toz taşınımının vücut üzerindeki etkilerini ve toz taşınımından nasıl korunmamız gerektiğini anlatmıştı.

"Bu tozlar beraberinde silikanın yanında bazı bakteri ve küf mantarlarının akciğere girmesini kolaylaştırıcı bir etki görüyorlar. Bu tozlar arasındaki sürtüşme parçacık boyutlarının azalmasına neden oluyor. 10 mikroçapın altındaki parçacıklar akciğerin derinlerine kadar ulaşıp özellikle astımı, bronşiti ve KOAH'ı olan hastalarımızda sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar."

"Maskesiz dışarıya çıkılmamalı"

"Mutlaka maskemizin üzerimizde olması gerekiyor. Sosyal mesafeyi bu rüzgarlı havada daha mesafeli tutmamız gerekiyor. Polenlere, küf mantarlarına alerjisi olanların veya sürekli ilaç kullanan astımlı, KOAH'lı bronşitli hastalarımızın özellikle dikkatli olmaları maskesiz dışarıya çıkmamaları gerekiyor."

"Toz bulutu görüyorsanız pencereyi açmayın"

"Eğer evde bulunuyorsak ve pencereden dışarıya baktığımızda yoğun bir toz bulutu görüyorsak, pencereyi açmamayı şiddetle öneriyorum. Ama şu an için herkesin bu korkuyu yaşamasına gerek yok."

Bu belirtileri gösterirseniz dikkat edin

"Genellikle ortamda toz olduğunda en kolay girdiği burnumuz ve gözlerimizdir. Gözlerde kızarma, yaşarma, burun akıntısı, yanma hissedilmesi o ortamın tozlu olduğunun göstergesidir. Bu bize biraz alarm zili gibidir. Eğer bunlar varsa o ortamda kalmamak veya o ortamı uygun şekle getirmemiz gerekiyor."

İçeriğinde kil mineralleri bulunan toz taşınımına maruz kalmak, baş ve mide ağrısına da neden olabiliyor.