Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 1023 hesaptan depremlerle ilgili provokatif paylaşım yapıldığı belirlendi
[Fotograf: AA]
Kayseri'de depremlere ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 1023 hesap yöneticisi tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye hizmeti yürüterek dezenformasyon faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 1023 hesap yöneticisiyle ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerce 335 e-posta ihbarı da değerlendirilerek, halkı korku ve paniğe sevk eden hesaplarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.
Etiketler: Deprem Kayseri Sosyal Medya
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