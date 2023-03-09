İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye hizmeti yürüterek dezenformasyon faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 1023 hesap yöneticisiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerce 335 e-posta ihbarı da değerlendirilerek, halkı korku ve paniğe sevk eden hesaplarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.