Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
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