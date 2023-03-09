UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlenmesine olanak sunan balon turları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Nevşehir Valiliği, şubat ayı balon turlarıyla ilgili istatistikleri paylaştı.

Sıcak hava balonları geçen ay, olumsuz hava koşullarından dolayı sadece 8 gün uçuş gerçekleştirebildi.

Göreme beldesi ile Çavuşin köyündeki vadilerden gün doğumunda gökyüzüne yükselen balonlarla 11 bin 761 turist, bölgenin manzarasını kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini geçen ay 99 bin 389 turist ziyaret etmişti.