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Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı13 Aralık 2019 Cuma 13:59 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 14:04
FETÖ/PDY adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonel hatlar üzerinden örgüt sorumlusuyla irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 zanlıyı yakaladı.
Şehre getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: gözaltı FETÖ operasyonu