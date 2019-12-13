TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahim Eren, haber kategorisinde oyunu, Muhammed Enes Yıldırım'ın İstanbul'da 10 katlı apartmanının yıkımı sırasında çekilen "Kontrollü yıkım" fotoğrafına verdi.

Spor kategorisinde ise tercihini milli futbolcuların yer aldığı fotoğraftan yana kullandı. Eren, millilerin Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" yazısıyla sahaya çıktığı fotoğrafı seçti.

[Fotoğraf: AA]

"Gerçekten çok güzel fotoğraflar"

İbrahim Eren'in, yaşam kategorisinde tercihi ise Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafı oldu.

Eren, fotoğrafları seçerken çok zorlandığını söyleyerek, "Neredeyse tüm fotoğraflara oy vermek geçti içimden. Gerçekten çok güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansının geleneği fotoğrafçılık. 100 yıllık geleneği fotoğraf üzerine. Hala tüm dünyada, uluslararası basında kaynağı AA olan birçok fotoğraf görüyoruz. Biz de kullanıyoruz her yaptığımız işte basılı olarak" dedi.

Anadolu Ajansının geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 17, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor. Oylama sonucunda 3 kategoride yılın fotoğrafları seçilecek.

Kaynak: TRT Haber