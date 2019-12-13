İstanbul Pendik'te sağ şeritte seyreden otobüsün önündeki otomobil, herhangi bir engel olmamasına rağmen aniden fren yaptı. Otobüs şoförü de otomobile çarpmamak için sert şekilde frene basmak zorunda kaldı.

Bu sırada arka koltukta oturan yolcu, ani frenin etkisiyle oturduğu koltuktan öne doğru fırladı. Yere düşen kadın kafasını aracın basamaklarına vurdu. Başı kanamaya başlayan kadına diğer yolcular yardım etti.

Otobüs sürücüsü de yaralıyı hastaneye yetiştirmek için çaba harcadı.

Yaşlı kadının tedavisi, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde yapıldı.

Kaynak: TRT Haber