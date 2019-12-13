Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleriyle av koruma ve kontroller sırasında, bir kişinin koruma altındaki yaban keçisini vurduğunu tespit etti.

Şahsı suçüstü yakalayan ekipler, kaçak avlandığı belirlenen M.E'ye, ilgili kanuna muhalefet ve koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan bin 286 lira idari para, 22 bin 660 lira da tazminat olmak üzere 23 bin 946 lira para cezası kesti.

Kurumdan yapılan açıklamada, koruma ve kontrol çalışmalarında avcıların uzaktan çekim yapan kamera, drone, foto kapanlar ve teleskop ile takip edilerek kayıt altına alındığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA