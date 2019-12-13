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Milyonlarca Müslüman hac vazifesini yerine getirip hacı olacak. Hac için ön kayıt süresi bu gece yarısı sona eriyor.

2020 yılında hacca gitmek isteyen ve ilk kez kayıt yaptıran hacı adaylarının ön kayıt ücreti 25 lirayı ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor.

Ön kayıt ücretinin yanı sıra, hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde bulunan linke e-Devlet şifresi ile kayıt yaptırması da şartlar arasında.

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Hac kurası 9 Ocak'ta çekiliyor

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından yapılacak.

Hac kontenjanı bu yıl 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Geçen yıl hac için 2 milyon 213 bin 835 kişi başvurmuştu. Bu yıl 2,5 milyonu bulması bekleniyor.

Hac kurası ise 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Kesin kayıtlar ise 13-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

22 Haziran'dan itibaren yola çıkacak hac kafilelerinin dönüşleri ise 6 Ağustos'ta başlayacak.

Kaynak: TRT Haber