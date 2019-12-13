Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege'de rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA