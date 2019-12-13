Türkiye
Ege Denizi için fırtına uyarısı13 Aralık 2019 Cuma 11:51 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 11:53
Ege Denizi'nde, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege'de rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Ege denizi Fırtına meteoroloji hava durumu