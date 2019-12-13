Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanık 'Suç örgütü oluşturmak' iddiasıyla yargılanıyor.

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar ile Eda Babuna, Hüma Babuna, Ceyda Ertüzün, Meltem Daban ve Müzeyyen Demir'in de aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunun tutukluluğunun devamına hükmetti.

91 sanık hakkında ise 'tutuklu bulundukları süre' nedeniyle tahliyesine ve 'ev hapsi'ne karar verildi. 76 sanığın tutukluluğu devam edecek.

Kaynak: TRT Haber