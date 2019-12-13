Dükkan sahibinin servise çıkmasını fırsat bilip 2 mutfak tüpünü çaldılar13 Aralık 2019 Cuma 13:34 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 16:51
Diyarbakır'da tüp satışı yapılan bir dükkanda iş yeri sahibinin servise çıkmasını fırsat bilen kimliği belirsiz 2 kişi, 10 dakika içerisinde 2 mutfak tüpü çalıp kayıplara karıştı.
8 Aralık'ta Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, tüp satışı yapılan dükkanın sahibi sipariş götürmek için karşı binaya gitti.
10 dakika içerisinde dükkanına dönen iş yeri sahibi, 12 kilogramlık 2 mutfak tüpünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceledi.
İş yeri sahibi, dükkan önünde bulunan 2 tüpü çalan kişileri kameradan tespit etti. Olayın ardından karakola giderek tüpleri çalan kişilerin yakalanması için şikayette bulundu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise önce kapüşonlu bir kişi tüplere yaklaşıyor ardından tüpü alıp yürümeye başlıyor.
Daha sonra, arkasında bulunan kişi çevreyi kontrol ettikten sonra gelip yerde bulunan diğer 12 kilogramlık tüpü alıp kayıplara karışıyor.
Kaynak: TRT Haber