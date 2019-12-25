Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime ara verildi

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.

Adana'nın 2 ilçesinde de kar tatili

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Eğitime 26 Aralık 2019 tarihinde ara verilen okullar şöyle:

"Yüreğir ilçesi Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşkarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"

Açıklamada, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.

Kaynak: AA, TRT Haber