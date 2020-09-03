Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kayganlaşan yolda savrulan motosiklet otomobile çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da motosikletiyle seyreden sürücü, kaygan yolda sağa sola savrularak yoldan geçen otomobile çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da motosikletiyle cadde üzerinden seyreden sürücü, kayganlaşan yolda sağa sola savrularak ilerledi.
Yaklaşık 30 metre seyreden sürücü daha sonra geri dönerek motosikletiyle otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü kazayıküçük sıyrıklarla atlatırken, çarptığı otomobilde çizikler oluştu.
Durumu gören vatandaşlar yaralı sürücüyüye ilk müdahaleyi yaptı.
Modosikletin yol üzerinde savrularak arkasından gelen otomobile çarptığı kza kameraya yansıdı.
Etiketler: Motosiklet kazası ilginç kaza bursaSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 12:44
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