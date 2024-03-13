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Türkiye
DHA 13.03.2024 00:59

Kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan D-100 yolunda kontrolden çıkan işçi servisi minibüsünün bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı
[Fotograf: DHA]

Kaza, gece saatlerinde İzmit’in Yenimahalle mevkisinde D-100 yolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Fabrika işçilerini taşıyan Ç.D. idaresindeki servis minibüsü, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki bariyere çaptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan S.Y. isimli yolcu yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan S.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde oluşan yoğunluk minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kocaeli Trafik Kazası
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