Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaybolan kurbanlıklar drone ile bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da kaybolan kurbanlık tosunlar, jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı arama sonucu bulundu.
Yurtbaşı beldesinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla kırsal alana bırakan S.B., bir süre sonra 4 kurbanlık tosunun gözden kaybolduğunu fark etti.
Köylülerin yardımı ile çevrede arama yapan S.B., hayvanları bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların çalınmış olabileceği ihtimaline karşı arama başlatıldı.
Drone ile arama yapıldı
Hayvanların kaybolduğu yerde drone ile havadan da arama yapan ekipler, kayıp tosunları 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu.
Hayvanların bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan S.B., jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Sıradaki Haber
Van'da sağanak sele neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz