Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaybolan koyunlar dron ile bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 21 koyun, drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.
Gevrekli Mahallesi'nde yaşayan Adem Tütüncü, ahırın kapısının açık olması nedeniyle kaybettiği koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dron kullanarak arama ve tarama çalışması yaptı.
Ekipler, dron ile mahalle merasında buldukları 21 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı (İHA) Konya
Son Haberler
- 14:15
- 14:11
- 14:08
- 14:06
- 13:54
Sıradaki Haber
Firar eden kurbanlığın kaçışı 2 gün sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz