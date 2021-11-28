Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaybolan at kanalizasyon çukurunda bulundu
Şanlıurfa Bozova'da kaybolan at, üzeri betonla kaplı kanalizasyon çukurunda bulundu. Bitkin düşen at, iş makinesi yardımıyla beton kırılarak çıkarıldı.
Mahmut Çoban'ın birkaç gün önce atı kayboldu. Sahibinin günlerdir aradığı at, kanalizasyon çukurunda bulundu.
İş makinesi yardımıyla beton kırıldı ve yeni bir yol açıldı. Bitkin düşen ve korkan at ekiplerin uzun çabaları sonucunda kurtarıldı.
Veteriner tarafından kontrol eden atın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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