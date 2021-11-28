Mahmut Çoban'ın birkaç gün önce atı kayboldu. Sahibinin günlerdir aradığı at, kanalizasyon çukurunda bulundu.

İş makinesi yardımıyla beton kırıldı ve yeni bir yol açıldı. Bitkin düşen ve korkan at ekiplerin uzun çabaları sonucunda kurtarıldı.

Veteriner tarafından kontrol eden atın durumunun iyi olduğu belirtildi.