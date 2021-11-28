Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eğrikuyu yaylasında Y.A'ya ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.A., yem karmak için makinenin üzerine çıktı.
Dengesini kaybederek makinenin içine düşen Ş.A. yaşamını yitirdi.
Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Ş.A'nın cesedi makineden çıkarıldı.
Etiketler: Aksaray
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