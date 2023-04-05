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Türkiye
AA 05.04.2023 17:28

Kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu için aramalar sürüyor

Kilis'te dün okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu için aramalar sürüyor
[Fotograf: AA]

Dün öğle saatlerinde Okçular Mahallesi'ndeki evinden okula gitmek için ayrılan Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmedi.

Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası kaydını izleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mercimek'in bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kaydında Mercimek'in üç arkadaşıyla evine doğru yürüdüğü görülüyor.

Kız çocuğunun ağabeyi Ahmet Ömer Mercimek, kardeşinin bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

Kardeşinin en son dün saat 12.00 sularında okula gittiğini anlatan Mercimek, "Normalde saat 17.30'da gelmesi lazım. Bunun üzerine emniyete giderek kaybolduğuyla ilgili ifade verdik. Polis geldi aramaya başladı. Okuldaki kamera kaydında üç arkadaşıyla okuldan çıkıyor. İkisi ayrılıyor, kardeşim de eve doğru tek başına yürüyor" dedi.

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